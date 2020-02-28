28 февраля 202021:14 Александр Карпов

Изуродованная пластическим хирургом москвичка пытается отсудить 10 миллионов рублей

Изуродованная пластическим хирургом москвичка пытается отсудить 10 миллионов рублей

Мещанский суд Москвы рассматривает дело модного пластического хирурга. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки. В прошлом году несложная операция закончилась для нее изуродованным лицом и реанимацией, а затем выяснилось, что жертва у врача далеко не одна.

Еще вчера он был модным и очень дорогим пластическим хирургом, а сегодня стал арестантом, которого обвиняют в том, что он уродовал своих пациентов.

"Знаю лично трех девушек, видела их результаты, у которых, как у меня, сгнил нос, то есть у них произошел некроз", – рассказала одна из пострадавших Софья Тимакова.

Сергея Морозова задержали 27 февраля в Санкт-Петербурге по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью Софьи Тимаковой. Его этапировали в Москву. Тимакова шла к нему делать легкую коррекцию носа, но в результате едва не погибла.

"Хирург взял у меня реберный трансплантат без моего ведома. Когда он мне его вырезал, он проткнул легкое, то есть он нарушил технику безопасности, как выяснилось, – сообщила пострадавшая. – В ходе операции он занес туда инфекцию, в само легкое и в сам хрящ, и нос в последующем у меня стал еще разлагаться. За операцию я заплатила 360 тысяч рублей".

Оперировал Морозов тогда в печально известной клинике "Медланж". Небывалую популярность он обрел благодаря умелой раскрутке в соцсетях.

В 2018 году шесть пациенток подряд прямо с операционных столов попали в реанимацию с тяжелейшими заражениями. Все они были молодыми, успешными, а главное – красивыми. Трех женщин спасти не удалось. Похоже, Софья – седьмая жертва коновалов из "Медланжа".

"Клиника не предприняла никаких мер, то есть Морозова не было, никого не было, они просто меня выписали… я уже не разговаривала, мне рассказали, что у меня был открыт рот и я учащенно дышала, у меня уже были синие губы", – поделилась Тимакова.

Реанимация, где зашивали пробитое легкое, тяжелая пневмония, более года реабилитации, плюс операции по реконструкции изуродованного лица. Все это обошлось Софье еще в 2 миллиона рублей.

"Обвиняемый Морозов на сегодняшний день свою вину не признает категорически, никакой материальной помощи, никаких извинений с его стороны не было, – заявила адвокат Тимаковой Юлия Разыграева. – В рамках данного дела нами заявлен гражданский иск на определенную сумму – 10 миллионов рублей".

Все это время хирург Морозов продолжал, как ни в чем не бывало, оперировать женщин, но уже в Петербурге.

"Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудниками частной клиники "Медланж", – сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. – В связи с нарушением фигурантом ранее избранной меры пресечения, подписки о невыезде, следствие обратилось в суд о ее изменении на арест".

По статье 238 УК РФ Морозову грозит до 6 лет лишения свободы. Но это не все: пациентки, которые считают, что хирург их изуродовал, находят друг друга в соцсетях и одна за другой подают гражданские иски. По словам Софьи Тимаковой, таких может быть не менее 20.

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