Компания "Лукойл" прокомментировала новость о крушении вертолета

"Лукойл" опровергает данные о том, что упавший у села Линейное вертолет мог принадлежать ей. Ее воздушные суда находятся в астраханском аэропорту, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нефтекомпании.

Ранее сообщалось, что винтокрылая машина была частной, а на борту находился лишь пилот, ставший единственной жертвой крушения. По предварительным данным, это был вертолет марки Robinson.