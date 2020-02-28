28 февраля 202023:01

Джокович пробился в финал турнира в Дубае

EPA

Первая ракетка мира Новак Джокович стал финалистом представительного теннисного турнира в Дубае. В полуфинальном поединке серб оказался сильнее представителя Франции Гаэля Монфиса, обыграв его в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:1​​​.

Соперники провели на корте 2 часа 35 минут. В финале Джокович встретится с Стефаносом Циципасом из Греции. Их матч состоится 29 февраля в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что призовой фонд турнира в Дубае превышает 2,9 миллиона долларов.

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