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Ситуация на Украине 1 час назад

29 февраля 202000:16

Зеленский назначил внеочередное пленарное заседание Верховной рады на 4 марта

Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное пленарное заседание Верховной рады на 16:00 по местному времени (17:00 по времени Москвы) 4 марта. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы парламента.

Как уточняется, заседание созывается в связи с требованием президента Украины. В Верховной раде не назвали тему заседания. По данным некоторых средств массовой информации, Зеленский созывает внеочередное заседание в связи с запланированными кадровыми изменениями в правительстве.

Согласно распорядку работы Рады, на 4 марта запланировано утреннее заседание. После обеда депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Позже офис президента сообщил: президент попросил спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова включить в повестку дня некоторые проекты законов и вопросы по кабинету министров Украины. Также президент попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов страны, сообщает ТАСС.

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