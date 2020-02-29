Трагедия в бассейне: с помощью сухого льда участники хотели создать красивый туман

Расследовать трагедию в банном комплексе Москвы будет главное управление Следственного комитета столицы. Погибли два человека, еще несколько остаются в больнице в тяжелом состоянии, напоминает телеканал "Россия 24". Согласно другим источникам, погибших трое.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Люди отравились парами сухого льда, 25 килограммов которого засыпали в бассейн. В бане проходила вечеринка по случаю дня рождения инстаграм-блогера Екатерины Диденко. При помощи сухого льда участники праздника хотели создать эффект тумана для красивой съемки. Но химикат при контакте с водой выделил большой объем углекислого газа, и люди задохнулись.