29 февраля 202006:26

Наместников помог "Колорадо" взять верх над "Каролиной"

twitter.com

Российский форвард "Колорадо Эвеланш" Валерий Наместников, оказавшийся в составе "лавин" в результате обмена, поучаствовал в победной шайбе гостей в матче против "Каролина Харрикейнз", записав в свой актив голевую передачу. Встреча завершилась в пользу "Эвеланш" со счетом 3:2.

За "Колорадо" дубль оформил Тайсон Джост. Еще одну шайбу забросил Самуэль Жирар. У хозяев льда два гола оказались на счету Тейво Теравайнена.

Российские легионеры "Колорадо" Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и Никита Задоров результативными действиями не отметились. Как и форвард "Каролины" Андрей Свечников.

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