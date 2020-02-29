"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что у американского F-35 не будет шансов против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.

Таким образом Маск прокомментировал пост журналистки издания Aviation Week Ли Хадсон, которая привела высказывание Маска о необходимости создания альтернативы F-35, сделанное им на военном симпозиуме.

По мнению основателя SpaceX, конкурентом истребителя F-35 должен быть дистанционно управляемый человеком беспилотный истребитель. При этом его маневры должны дополняться автономией. "У F-35 не было бы никаких шансов против него", — написал Маск.

Издание Defense News сообщает: во время симпозиума Илон Маск высказал мнение о том, что "эра истребителей миновала". По словам изобретателя, в этой сфере будущее – за беспилотниками.

Истребитель F-35 производства компании Lockheed Martin приняли на вооружение в США в 2015 году. Ожидается, что до середины столетия он будет основным истребителем американских ВВС. Это самый дорогой военный самолет в истории – его создание обошлось США в 1,4 триллиона долларов, сообщает РИА Новости.