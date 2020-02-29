В Италии три футболиста заразились коронавирусом

Три игрока итальянского футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе, заразились коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Помимо самих футболистов инфекция диагностирована у одного из членов команды. В клубе объявлен 15-дневный карантин.

Клубом сообщается, что у одного игрока поднялась температура и заболела голова накануне выездного матча, второй добровольно остался на карантин у себя дома, у третьего зафиксировано повышение температуры. Еще один сотрудник клуба госпитализирован в больницу в Сиене. У него жар.

В Италии зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом. В настоящий момент в стране зафиксировано свыше 800 человек, заболевших инфекцией. По состоянию на пятницу на Апеннинском полуострове число скончавшихся возросло до 21.

В связи с бушующей инфекцией часть футбольных матчей в Италии проходит без зрителей.