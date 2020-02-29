Лекарства на экспорт: согласие патентообладателя не потребуется

Российская фармацевтика получила возможность производить лекарства на экспорт без согласия патентообладателя, сообщается на сайте правительства РФ.

При принятии решения о производстве такого лекарства патентообладатель будет уведомляться о нем, говорится в поправках, которые предлагается внести в 72-ю главу Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поправки направлены на реализацию норм закона от 2017 года о принятии протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, принятого генеральным советом Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 6 декабря 2005 года.

Законопроект будет внесен на утверждение в Государственную думу в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские лекарства не хуже импортных, а объемы экспорта составляют 700 миллионов рублей.