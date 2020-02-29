СБР – о ситуации с Логиновым: бездействие IBU похоже на желание повлиять на результаты

Союз биатлонистов России написал открытое обращение к Международному союзу биатлонистов с просьбой выразить IBU свою позицию по обыскам в номере российского биатлониста Александра Логинова, которые произошли на чемпионате мира в Антхольце.

"С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции, — говорится в письме, опубликованном на сайте СБР. – Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из СМИ".

"Сборная России не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки. А начавшаяся вслед за этими событиями истерия со стороны отдельных спортсменов-представителей других команд и европейских СМИ не получила должной оценки и не была пресечена IBU, несмотря на откровенно оскорбительный тон".

"Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов, дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено – какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных? В действии (а точнее – бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия".

"Мы просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU".

Напомним, что 22 февраля ранним утром, за несколько часов до эстафетной гонки, в гостиничный номер Логинова и Евгения Гараничева ворвалась полиция. У итальянских сотрудников был ордер, они начали обыски и впоследствии изъяли личные вещи Логинова. Несмотря на это, Александр принял участие в эстафете, и помог сборной России занять четвертое место. Однако уже после гонки полиция продолжила общение с биатлонистом, в результате чего он не смог полноценно подготовиться к воскресному заезду. Позже он сообщил о желании завершить карьеру.