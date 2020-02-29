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Коронавирус 35 минут назад

29 февраля 202011:17

ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны

Global Look Press

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич предупредил об опасности, которую может представлять неправильное использование медицинский масок. ВОЗ настаивает, что человек должен изучить правила ношения и утилизации таких масок.

По словам Язаревича, медицинские маски должны носить уже заболевшие люди и медицинские работники, которые оказывают им помощь. Положительный эффект от маски в попытке защититься от инфекции для здорового человека не доказан, пишет РИА Новости.

ВОЗ предостерегает людей от ложного чувства безопасности при ношении маски. Эксперты советуют не забывать о дезинфекции рук и лица. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 началась в конце прошлого года в китайском Ухане. В настоящее время заражены более 85 тысяч человек по всему миру. Несколько тысяч больных скончались, десятки тысяч — выздоровели.

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