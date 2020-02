В Ирландии забит гол, который ФИФА может назвать лучшим в 2020 году. Видео

Полузащитник футбольного клуба "Дандолк" Джордан Флорес стал автором эффектного гола в ворота "Шемрок Роверс" в матче четвертого тура чемпионата Ирландии. Гол вышел настолько на загляденье, что его оценили даже в Международном футбольном союзе (ФИФА).

На 22 минуте матча футболисты "Дандолка" при счете 1:0 в пользу своего соперника получили право на угловой. Мяч после подачи с угла поля лег точно на ногу Флоресу, и тот в одно касание слета отправил мяч в дальний верхний угол ворот "Шемрока".

В ФИФА моментально отреагировали на результативный удар Флореса, предположив, что этот выстрел Флореса может стать номинантом на премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

