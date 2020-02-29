Путин поздравил первого российского яхтсмена, взявшего "золото" на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по парусному спорту Даниила Крутских, сообщается на сайте Кремля.

Соревнования лучших яхтсменов мира проходили в австралийском Мельбурне с 6 по 19 февраля. Российские спортсмены Сергей Комиссаров, Максим Николаев и Даниил Крутских боролись с лучшими яхтсменами мира за право отправиться на Олимпийские игры в Токио. Даниил Крутских принес России первое в истории страны золото чемпионата мира по парусному спорту в классе "Лазер-радиал", победив на соревнованиях. Ранее лучшим достижением россиян на чемпионатах мира в данной дисциплине было серебро Андрея Кирилюка на мировом первенстве в 1996 году.

Президент, поздравляя Крутских, отметил, что завоеванное им золото "имеет особую ценность" так как стало первым в классе "Лазер-радиал" за всю историю выступлений национальной сборной.

Путин также выразил глубокую признательность тренерам и наставникам спортсмена.