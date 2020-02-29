29 февраля 202011:36

Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

Смартфон для телевизионных трансляций, гибкие экраны второго поколения и другие новинки выставки, которой не было; зачем Сбербанку автомобильная магнитола и при чём здесь Яндекс — главные технособытия уходящей недели в итоговом выпуске программы Вести.nет с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Что было на конференции, которой не было: презентация Huawei с новой версией гибкого смартфона и другие мероприятия в Барселоне, где отменили MWC.

- Были и другие презентации — исходно предназначенные для MWC, они состоялись в дистанционном формате. Например, Sony представила новые флагманские смартфоны Xperia 1 II и Xperia Pro.

- Новая серия бракоразводной эпопеи "Яндекса" и "Сбербанка". На этот раз — на рынке автомобильных инфосистем. Сначала поисковик объявил, что бортовые системы "Яндекс.Авто" будут прямо на заводе устанавливаться в некоторые автомобили Mitsubishi. А буквально на следующий день стало известно, что свой аналог "Яндекс.Авто" разрабатывает "Сбербанк". Причем при помощи команды, ранее работавшей над тем же в "Яндексе".

- И под занавес — довольно смешная история айти-троллинга правообладателей. Как два программиста всю музыку мира написали.

Текст: Вести.Hi-tech

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