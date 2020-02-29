Ермак не "пасется на поле" Пристайко

"К отставке всегда готов" – такое заявление сделал глава МИД Украины. В интервью телеканалу "Украина 24" Вадим Пристайко заметил, что готов к отставке с первого дня работы в должности главы внешнеполитического ведомства страны. Сославшись на четвертьвековую карьеру, Пристайко отметил, что министры меняются часто, потому всегда нужно быть готовым остаться без работы.

При этом министр отметил, что глава офиса президента Андрей Ермак "не пасется на его поле". Да, он может предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатов на этот пост, но окончательное решение принимает все же глава государства. При этом на посту главы офиса президента Ермак получил "значительно больше заданий", чем было до этого. Из-за этого у Ермака "значительно уменьшилась" возможность заниматься внешней политикой.

Пристайко подчеркнул, что в мире все больше проявляются черты "неортодоксальности во внешней политике".

Ранее Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы в 2020 году.