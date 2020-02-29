29 февраля 202012:33

Джефф Монсон написал ЕГЭ и решил голосовать по поправкам в Конституцию

Вадим Брайдов/ТАСС

Бывший американский боец ММА, а ныне депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон принял участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" и сдал экзамен по истории.

Для чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу тестовые задания были переведены на английский язык, сообщает пресс-служба городской администрации. Сам Монсон перед началом экзамена рассказал журналистам, что специально к экзамену не готовился, но историю России читает каждый день, а также работает над изучением русского языка.

На вопрос прессы о голосовании по поправкам в Конституцию, Монсон признался, что собирается принять участие в голосовании.

Джефф Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года. Через четыре месяца принял участие в выборах городского парламента Красногорска и стал подмосковным депутатом.

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