"Зенит" лишился Азмуна накануне матча с "Локомотивом"

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун не поможет своей команде в матче 20 тура российской премьер-лиги против московского "Локомотива". Иранец заболел накануне центральной встречи РПЛ.

О том, что Азмун не сможет принять участие в матче "Зенита" против "Локо" сообщает Спорт24.Ru. Для сине-бело-голубых эта потеря стала второй накануне матча 20 тура. Ранее также стало известно о травме Артема Дзюбы. Он получил повреждение еще на сборах.

Напомним, что накануне очного матча "Зенит" с 45 очками занимает первую строчку, а "Локо" – пятую. Между командами разница в 11 баллов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Ее начало – в 19:00 по московскому времени.