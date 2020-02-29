Блогер Екатерина Диденко прокомментировала трагедию на вечеринке. Видео

Блогер Екатерина Диденко рассказала о трагедии, произошедшей на праздновании ее дня рождения, проведя трансляцию в своем аккаунте в Instagram.

Женщина подтвердила гибель трех человек, в том числе – своего супруга Валентина и друзей по имени Наталья и Юрий. Кроме того, Диденко обратилась к подписчикам с просьбой об оказании психологической помощи.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 28 февраля, в московском банном комплексе "Девятый вал" два десятка человек участвовали в вечеринке, устроенной в честь Instagram-блогера Екатерины Диденко.

В какой-то момент в бассейн бросили 30 килограмм сухого льда, который должен был создать эффект тумана. В результате этого действия пострадали семь человек, двое из них скончались на месте, еще один умер уже в больнице. Четверо травмированных до сих пор остаются в лечебном учреждении.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", ведется следствие.