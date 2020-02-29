Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

Любовь миллионов зрителей обращена к замечательной актрисе театра и кино Алине Станиславовне Покровской. 29 февраля ей, как скажут французы, — четыре раза по двадцать. И именно раз в четыре года она и отмечает свой день рождения, ведь 29 февраля бывает лишь в високосный год.

Для Алины Покровской эта роль была в кино третьей, далеко не последней, но именно с "Офицеров" для большинства зрителей она прежде всего — Люба Трофимова.

- В вашей героине вам что-то близко?

- Терпение, желание учиться, вот как она зубрит. То, что она не метет к себе, — отметила народная артистка РСФСР Алина Покровская.

"Алина все очень чувствовала, вот эту тему военную. Когда она получает сообщение о том, что погиб ее сын, это сыграно было грандиозно", — подчеркнул народный артист СССР Василий Лановой.

Такой правдоподобный образ жены офицера воплотил на экране человек совершенно гражданский. Ни в роду, ни в окружении военных не было. А что есть — так это многолетняя служба в Театре Советской, а ныне — Российской Армии.

- Вы в театре с 1962 года?

- Да. Получается много — 58 лет, — сказала Алина Покровская.

Сегодня играют Островского – "Волки и овцы". И даже день рождения не повод отказываться от спектакля.

- У меня дни рождения бывают раз в четыре года. А поскольку я люблю свою профессию, то предпочитаю праздновать там, где я чувствую себя в приподнятом настроении, — призналась Покровская.

"Когда я пришла в театр, Алина уже здесь работала. Конечно же, внутри какая-то ревность существовала, было и соперничество. Алина — потрясающая актриса", — подчеркнула народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.

"Алина Станиславовна – символ офицерской жены. Она была одной из ведущих артисток фронтовой бригады. Это Афганистан. 1982 год Она ездила в гарнизоны директор Музея Театра Российской Армии Елена Маньтшина.

Фотография, сделанная перед палатками палаточного городка в Чернобыле.

- Вы понимали, что там происходит? Одежду выбросили по приезду?

- Нет, ничего мы не выбрасывали. Колеса автобусам помыли, потом мы пришли в гостиницу, и горничные говорят: вы свои башмаки снимите, с мылом их помойте и поставьте на подоконник, чтобы они там постояли, — вспоминает Покровская.

Финальную сцену "Офицеров" — встречу главных героев спустя много лет возле Министерства обороны — на самом деле снимали напротив химфака МГУ, потому что тогда не смогли договориться военными. Но "стоп-кадр-памятник" уже установили возле современного комплекса Минобороны на Фрунзенской набережной.

Еще из оставшегося за кадром. Сцена погони едва не закончилась трагедией. В одном из дублей Василий Лановой и Георгий Юматов спасли Покровскую от падения с обрыва.

- Мы чуть не громыхнулись, начали заваливаться к кювет. Юматов кричал: "Вася, у Алины лошадь понесла!" – вспоминает актриса.

"Бросились вдогонку, потому что там был обрыв метров 800 вниз. Мы ее оттеснили с Жорой. И это тоже наш взнос вот в 80-летие нашей Алины", — сказал Василий Лановой.

- В "Офицерах" вы играете человека, для которого семья — на первом месте. А для вас как было в жизни?

- Я не могу так взвешивать на весах, что важнее. Семья, конечно, и рождение сына, — сказала Алина Покровская. — Алексей Николаевич Покровский, Сошальский Володя — один и другой были моими мужьями и очень хорошими людьми. Володя — такая мощь. Потом просто я так поняла, мне уже 30, уже фильм прошел, мне захотелось ребенка. А у Володи была девочка. А тут Гера появился, потом родился Алешка.

Не стать заложницей такой роли, теперь даже в бронзе отлитой, было непросто. Киноэкрану Покровская всегда предпочитала театральную сцену.

- Вы говорили, что роман с кино у вас не сложился. Почему?

- Ну, почему не складываются романы? Не знаю. Я трудно привыкаю: новые группы, пробы… Люблю театр — и все. А кино — это так. Хотя мне грех жаловаться, потому что меня знают, — отметила Покровская.