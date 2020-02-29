Новиков – Пристайко: это заявление из разряда тех, которые делать стыдно

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не собирается праздновать День Победы 9 мая, из разряда тех, которые делать стыдно, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Он подчеркнул, что, когда речь идет о Великой Победе над фашизмом, любой политик должен оставаться "в адекватной системе координат".

"Все это — продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти", — заявил Новиков, комментируя высказывание министра иностранных дел Украины.

Говоря о позиции президента страны Владимира Зеленского, российский депутат высказал мнение том, что украинский лидер "не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом местной элиты", которая не понимает национальных интересов.

Ранее телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева, комментируя заявление Пристайко, высказала мнение, что президент Зеленский отказался от возможности "войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров", а пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков".