В Петербурге "поскользнувшийся" автомобиль попал в аварию с переворотом. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 28 февраля, в Санкт-Петербурге.

На записи видно, как водитель легковушки не справился с управлением в повороте. Машину занесло на скользкой дороге, и она вылетела за пределы проезжей части.

После столкновения с бордюром Renault не устояло на колесах и опрокинулось на бок.

Пострадал ли кто-то из участников ДТП – пока не уточняется.