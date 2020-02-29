Под Петербургом маршрутка насмерть сбила водителя, оказавшегося на дороге после ДТП

Авария с летальным исходом произошла утром в субботу, 29 февраля, на Кольцевой автомобильной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, все началось со столкновения грузового автомобиля Hyundai и легковушки Skoda.

Как сообщают СМИ, после ДТП, водитель грузовика – мужчина 1975 года рождения, вышел на проезжую часть, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент он был сбит маршруткой. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Кроме того, очевидцы утверждают, что несколько человек, находившихся в салоне микроавтобуса получили ушибы, ссадины и прочие незначительные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства фатального инцидента и степень вины его участников.