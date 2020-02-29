Инфантино – о коронавирусе: отменить матчи по всему миру? Ничего не стал бы исключать

Глава Международного футбольного союза Джанни Инфантино оценил перспективы переноса или отмены футбольных матчей из-за эпидемии коронавируса. Президент ФИФА не исключил возможного закрытия трибун для болельщиков по всему миру.

"Здоровье людей гораздо важнее любого футбольного матча, вот почему мы должны следить за ситуацией и надеяться, что распространение перестанет увеличиваться, — приводит слова Инфантино Евроспорт.Ru. – Похоже, что пока оно все еще растет. Мы должны будем пройти через то, что матчи нужно будет переносить или играть без зрителей, пока все не прекратится".

"Сейчас я не стал бы исключать любого варианта. Надеюсь, что нам никогда не придется работать в этом направлении. Глобальный бан? Это будет непросто. Что касается матчей без зрителей, то каждый отдельно взятый организатор турниров должен сам найти оптимальное решение. Это может быть решением в краткосрочной перспективе. Но представить матчи с пустыми трибунами в течение нескольких месяцев сложно".

Напомним, что коронавирус с момента его вспышки в китайском Ухане стал угрозой многих спортивных мероприятий, в числе которых чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры-2020 и этапы "Формулы-1". Так, проведение части футбольных матчей в Италии уже запланировано при пустых трибунах.

Число зараженных коронавирусом уже превышает 85 тысяч человек, порядка трех тысяч человек скончались.