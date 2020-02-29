29 февраля 202020:23 Анастасия Попова

Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

ЧП в Париже. Пассажиров и персонал Лионского вокзала пришлось эвакуировать из-за крупного пожара. Его устроили манифестанты, но "Желтые жилеты" тут ни  при чем.

Вокзал закрыт. Срочное объявлении французской полиции, эвакуация, паника. В разгар вечернего час-пик у входа вспыхивают автомобили, они припаркованы очень плотно, один за другим следом вспыхивают мопеды и велосипеды. Судя по всему, это поджег.

Зачинщики беспорядков противники исполнителя из Конго Фалли Ипупа. Они обвиняют его в симпатиях и близости к бывшему главе государства Жозефу Кабила. Стихийный митинг запрещен полицией, но люди не расходятся и требуют отменить выступление в Париже. Но концерт состоялся. Отсюда и реакция. Стихийный митинг — по сути бунт. Когда на место прибывают пожарные, их просто не подпускают.

И вот итог: фургоны, дорогие машины — судя по всему, совсем новые — восстановлению не подлежат. Вот что осталось от целой вереницы припаркованных мопедов — сплошная груда металла.

Полиция быстро прибыла на место, пыталась оттеснить протестующих. В ход, как обычно, пошли дубинки, затем — слезоточивый газ. В ответ полетело все, что попадалось под руку. В таких условиях было решено закрыть не только вокзал, но и станцию метро.

Столкновения перекинулись на соседние улицы, разбиты витрины магазинов. Больше двадцати человек задержаны. Еще один запланированный в Париже концерт конголезской звезды все же решили отменить.

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