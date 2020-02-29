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Америка выбрала Трампа 7 минут назад

29 февраля 202021:37 Денис Давыдов

Что объединяет американских консерваторов

Что объединяет американских консерваторов

На Западе часто говорят о России как о стране антилиберальной, до сих пор травмированной реальным социализмом. Но вот интересно: в Америке проявились тенденции, которые все переворачивают с ног на голову.

Американские консерваторы — это больше, чем политическое движение. Целая философия с течениями. Здесь можно встретить тех, кто против небоскребов и за одноэтажную Америку, другие будут отстаивать право на оружие, а третьи убеждать в исключительности американской нации. Что же объединяет консерваторов США?

"Мы выступаем против любой формы коллективизма, против левых взглядов, мы поддерживаем индивидуальные свободы. Консерваторы — это те люди, которые выступают за снижение налогов, за сокращение госаппарата, чтобы чиновники работали по Конституции. Мы — за то, что сделало Америку великой, за то, за что Господь благословил Штаты. Вся эта либеральная помойка, когда вы не знаете мужчина или женщина заходит в нужный туалет, — это какое-то недоразумение, хаос, а не Америка. Такого не должно быть, мы — за традиции", — говорят консерваторы.

Сверять часы американские консерваторы собираются ежегодно, но в год президентских выборов эти встречи — самые масштабные — до 10 тысяч участников со всех концов страны.

Вокруг территории конференц-центра, где проходит встреча консерваторов, полно полиции. Потому что не все американцы разделяют взгляды консерваторов, возможны провокации, а еще здесь ждут первое лицо страны и главное лицо современных консерваторов — Дональд Трамп будет приветствовать собравшихся.

Трампов на конференции много. Здесь дочь и сын президента, а еще люди из его администрации: Малвени, Помпео, Пенс. Все президенту подставляют плечо перед выборами — критикуют главного конкурента по гонке Берни Сандерса, который — за бесплатные образование и медицину. Товарищ идет неверной социалистической дорогой. Консерваторам-республиканцам с ним не по пути.

"Демократическая партия стремится выдвинуть и поддержать ошибочную политику социализма. Как и говорил президент Трамп, Америка никогда не будет социалистической страной. Мы, консерваторы, обязаны передать подрастающему поколению, что свобода, а не социализм позволила нам стать самой сильной и процветающей нацией в мировой истории", — заявил вице-президент США Майкл Пенс.

У Сандерса, как и у остальных кандидатов, — очередные праймериз, внутрипартийные выборы в Южной Каролине. Накануне социалист-демократ, как и положено революционерам, поднимал жителей штата на борьбу.

"Мы разобьем Трампа, собрав небывалое движение из людей разных рас, разных поколений, рабочих людей, которые борются за справедливость", — уверен Берни Сандерс, кандидат в президенты США от Демократической партии.

За светлое и зеленое будущее демократы тоже агитируют. И вот в пику их идолу — шведской активистке Грете Тунберг, консерваторы Америки на своем конгрессе дают слово анти-Грете. Тоже юная, тоже европейка — 19-летняя немка Наоми Зайбт. Сторонник партии "Альтернатива для Германии" водит дружбу с европейскими националистами, а еще она — блогер, которая называет себя "климатическим скептиком".

"Столько пропаганды, которая убеждает в изменении климата. Меня раздражает огромное количество молодежи, которая паникует по этому поводу. Выбросы углекислого газа не вредят планете на самом деле. Человек, если и влияет на климат, то настолько незначительно, что нам не стоит фокусироваться на этом. Я общаюсь с учеными", — сказала Зайбт.

Анти-Грету не так давно взял на работу Института Хартленда. Организация не считает изменение климата делом рук человеческих. Кстати, с этим так называемым институтом плотно сотрудничает администрация Трампа, и активистку из Германии консерваторы США тепло встретили. Она вписывается в их философию: величие Америки — прежде всего, и хоть трава не расти.

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