"Масленичное" гей-порно: возбуждено дело

В Приморье возбудили уголовное дело после демонстрации на праздновании Масленицы порноролика.

Незаурядный кинопоказ состоялся в Михайловском районе. Жители смогли полюбоваться на гей-порно с экрана, установленного на здании районной администрации.

Шутников ищут, им грозит до 6 лет заключение за распространение порнографических материалов, передает РИА Новости.