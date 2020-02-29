Конькобежка Голикова завоевала бронзу чемпионата мира

Россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту в норвежском Хамаре. Она заняла третье место во втором забеге на 500 метров, преодолев дистанцию за 37,57 секунды.

Первое место заняла японская конькобежка Нао Кодайра, результат которой составил 37,46 секунды. Второе место у ее соотечественницы Михо Такаги, преодолевшей 500 метров за 37,52 секунды.

Еще две россиянки заняли четвертое и шестое места соответственно. Речь идет об Ольге Фаткулиной (37,71) и Дарье Качановой (37,93).