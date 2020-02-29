Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Роман Полански получил французскую кинопремию "Сезар" как лучший режиссер за фильм "Офицер и шпион". Лента повествует о суде над французским военным еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, которого несправедливо обвинили в шпионаже в пользу Германии. Ещё одна статуэтка досталась фильму за лучший дизайн костюмов.

Полански также получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Сам режиссёр в церемонии участия не принимал из-за громкого секс-скандала, передает телеканал "Россия 24".

В 1977 году Полански обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Полански признал вину, провёл всего полтора месяца в тюрьме, а потом сбежал в США. В Париже, прямо перед церемонией награждения, устроили беспорядки феминистки. Они пытались прорваться на ковровую дорожку. Охране даже пришлось применить слезоточивый газ. А во время объявления лучшего режиссёра несколько зрительниц покинули зал в знак протеста.