Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

Камера наблюдения запечатлела момент похищения ребенка, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 28 февраля, на улице Шафира в Благовещенске.

На записи видно, как мужчина подошел к женщине с малышом, после чего внезапно распылил газ в лицо матери ребенка и повалил ее на землю.

После этого нападавший схватил мальчика и убежал с места инцидента. Судя по кадрам, через некоторое время он сел в поджидавшую его легковушку и увез несовершеннолетнего в неизвестном направлении.

По данным СМИ, пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Женщина сообщила, что ее бывший супруг против воли забрал их трехлетнего сына.

В настоящее время стражи порядка выясняют местонахождения мужчины и ребенка.