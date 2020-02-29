Большунов стал серебряным призером индивидуальной гонки Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира. Россиянин показал второй результат в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 километров. Этап проходит в финском Лахти.

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 25,6 секунды, что на 10,1 секунды больше, чем у победившего финского лыжника Иво Нисканена. Бронзовую медаль "индивидуалки" взял норвежец Ханс Кристер Холунн, пересекший финишную линию спустя 28,8 секунды после Нисканена.

Отметим, что в четверку лучших ворвался еще один российский лыжник Илья Семиков, который завершил гонку через 38,8 секунды относительно времени победителя.