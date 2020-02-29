Погиб первый чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников

Советский велосипедист, чемпион мира 1981 года по велоспорту Андрей Ведерников погиб на 61 году жизни. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. О кончине спортсмена сообщает Федерация велосипедного спорта России.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Ведерников – первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе. Помимо титула чемпиона мира в групповой гонке Ведерников пять раз выигрывал чемпионат СССР, а также побеждал на Vuelta Mexico Telmex и в "Туре Словакии".