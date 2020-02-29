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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 1 час назад

29 февраля 202017:38

Американцы подписали соглашение с талибами и тут же пригрозили его аннулировать

AP Images

США призывают талибов придерживаться соглашения о мире в Афганистане и сесть за стол переговоров с Кабулом, заявил глава Пентагона Марк Эспер. В противном случае без колебаний его аннулируют.

Соглашение о мире было подписано в Катаре 29 февраля. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана, передает РИА Новости. И Пентагон начнет сокращать число военнослужащих, как только "Талибан" (запрещено в РФ) приступит к выполнению своей части соглашения.

На церемонии подписания госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что талибы должны выполнить свое обещание и разорвать связь с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). И добавил, что Афганистан больше никогда не будет базой для международных террористов, передает ТАСС.

В то же время в МИД Великобритании заявили, что приветствуют начало межафганского диалога, который положит конец многолетнему конфликту в регионе.

 

 

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