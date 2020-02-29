Женщина погибла в аварии, устроенной лихачом на дороге в Крыму. Видео

В Сети появилась запись с автомобильного регистратора, запечатлевшего момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую пятницу, 28 февраля, в Судаке.

Судя по кадрам, водитель автомобиля ВАЗ-2114, на большой скорости ехавший по встречной полосе, врезался в ВАЗ-2104. После этого одна из машин столкнулась с BMW, из которой и велась съемка.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погибла пассажирка "четверки" – женщина 1957 года рождения скончалась на месте ДТП, спасателям пришлось деблокировать ее тело из искореженного транспортного средства.

Кроме того, пострадали два человека – водитель протараненного ВАЗа и предполагаемый виновник аварии.