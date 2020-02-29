Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

В редакции "Вестей в субботу" очень хорошо помнят ту жуткую ночь пять лет назад, когда был убит тот, кто не раз и не два был в эфире и нашей программы, и наших фильмов, — Борис Немцов. Сначала — сразу всем запомнившийся обаятельный нижегородский губернатор-реформатор, потом — напористый первый вице-премьер того самого правительства младореформаторов, а потом — харизматичный депутат-оппозиционер. Прошло пять лет. В Москве состоялось шествие, на которое пришли те, кто помнит Бориса Немцова.

На памятное мероприятие — такое, на котором вспоминают ушедшего, это не было похоже с самого начала. Кто-то деловито собирал плакаты. Кто-то, не теряя времени, организовал сбор денег. Одни готовились протестовать против строительства метро, другие — решительно выступить за право женщин на аборты. Кто-то подходил сам, кого-то подвозили организованными группами. От скуки они снимали происходящее вокруг. И те, кто пришел сам, и те, кого привезли, были похожи: с трудом представляли, а что вообще происходит?..

Ответственные за раздачу плакатов тоже путались в показаниях. Но были и те, кто точно знал, зачем пришел.

"Я — волшебник Иван Кулебякин, пришел сегодня только с двумя миссиями: первая — это что бы не было снега, который обещал Гидрометцентр, и дождя. А вторая — потому что я знал Бориса Немцова, когда он был молодым. Благодаря мне он кончил пить", — сказал один из пришедших.

Все эти знамена — имперские, националистические, партийные, радужные — совсем скрыли тех, кто действительно пришел сюда, чтобы вспомнить о своем политическом кумире. Их было немало, но их голос заглушали и здесь. Каждый был занят своим. Кого-то интересовали отдельные жители Крыма. Другие выгоняли неугодных журналистов. Третьи защищали подозреваемых в убийстве и наркоторговле. А кто-то просто приехал в гости. Гостей встречали радушно.

Пользуясь случаем, чтобы два раза не выходить, участники марша памяти решили высказаться и по поводу референдума о поправках в Конституцию. Все, конечно, были против. Просто против. Суть поправок, похоже, не знал вообще никто. Ни мужчины. Ни женщины. Ни стар. Ни млад.

И все это возглавляли все те же — не уехавшие почему-то в отпуск. И, похоже, именно поэтому многие настоящие соратники Бориса Немцова на этот марш просто не пришли. Михаил Конев, например, ходил только на кладбище и к месту гибели политика.

"Сейчас, к несчастью, этому мероприятию пытаются придать политическую окраску. И я абсолютно не понимаю, почему. Ведь мы не можем знать, что Борис бы думал о тех требованиях, которые сейчас выдвигают организаторы протеста. Если говорить, например, о поправках в Конституцию, то, на мой взгляд, он бы мог одобрить многие из них. Разве плохо, что в Конституции закрепляются социальные гарантии, права граждан? Разве плохо, что более открытой становится процедура отрешения судей от должности, она будет проходить через парламент? Разве плохо, что убирается слово "подряд" из президентских сроков? Разве плохо, что чиновникам запретят хранить финансы за рубежом и грабить здесь и вывозить деньги? На мой взгляд, Борис бы поддержал эти инициативы", — считает Конев.

Но тем, кто шел по Бульварному кольцу, все это было, кажется, совсем не интересно. Они угрожали полиции и хвастались, что помогают организации, признанной террористической в десятках государств. Впрочем, такое в эфир попадало случайно.Западные СМИ, например, снимали совсем другое — громкие лозунги и удачные ракурсы.

Большая часть кадров, которые потом появляются в СМИ и призваны показать масштаб мероприятия, сделаны с этой точки на Рождественском бульваре. Именно здесь многочисленные фотографы, корреспонденты и телеоператоры, в том числе, конечно, иностранные, и поджидают участников акции. Дело в том, что с этого ракурса, когда снимаешь узкий бульвар сверху вниз, совершенно не важно, сколько на самом деле людей в колонне. Фотографии и видео получаются такими, что кажется, будто вся Москва вышла на улицы.

Вот эти кадры: разве можно усомниться, что здесь десятки тысяч? На самом деле через рамки металлоискателей, которые стояли перед отправной точкой шествия, прошли чуть более восьми тысяч человек. Но активисты оппозиционных движений считали по-своему.

Акция обошлась без эксцессов — полицейские лишь наблюдали на маршем и следили, чтобы участники не мешали автомобилям на соседних улицах. Дороги, которые были перекрыты почти всю первую половину дня, открыли сразу после окончания акции. Фактически парализованный на несколько часов центр Москвы снова зажил обычной жизнью выходного дня.