Тема:

Акции оппозиции 23 минуты назад

29 февраля 202021:21 Ярослав Красиенко

Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

В редакции "Вестей в субботу" очень хорошо помнят ту жуткую ночь пять лет назад, когда был убит тот, кто не раз и не два был в эфире и нашей программы, и наших фильмов, — Борис Немцов. Сначала — сразу всем запомнившийся обаятельный нижегородский губернатор-реформатор, потом — напористый первый вице-премьер того самого правительства младореформаторов, а потом — харизматичный депутат-оппозиционер. Прошло пять лет. В Москве состоялось шествие, на которое пришли те, кто помнит Бориса Немцова.

На памятное мероприятие — такое, на котором вспоминают ушедшего, это не было похоже с самого начала. Кто-то деловито собирал плакаты. Кто-то, не теряя времени, организовал сбор денег. Одни готовились протестовать против строительства метро, другие — решительно выступить за право женщин на аборты. Кто-то подходил сам, кого-то подвозили организованными группами. От скуки они снимали происходящее вокруг. И те, кто пришел сам, и те, кого привезли, были похожи: с трудом представляли, а что вообще происходит?..

Ответственные за раздачу плакатов тоже путались в показаниях. Но были и те, кто точно знал, зачем пришел.

"Я — волшебник Иван Кулебякин, пришел сегодня только с двумя миссиями: первая — это что бы не было снега, который обещал Гидрометцентр, и дождя. А вторая — потому что я знал Бориса Немцова, когда он был молодым. Благодаря мне он кончил пить", — сказал один из пришедших.

Все эти знамена — имперские, националистические, партийные, радужные — совсем скрыли тех, кто действительно пришел сюда, чтобы вспомнить о своем политическом кумире. Их было немало, но их голос заглушали и здесь. Каждый был занят своим. Кого-то интересовали отдельные жители Крыма. Другие выгоняли неугодных журналистов. Третьи защищали подозреваемых в убийстве и наркоторговле. А кто-то просто приехал в гости. Гостей встречали радушно.

Пользуясь случаем, чтобы два раза не выходить, участники марша памяти решили высказаться и по поводу референдума о поправках в Конституцию. Все, конечно, были против. Просто против. Суть поправок, похоже, не знал вообще никто. Ни мужчины. Ни женщины. Ни стар. Ни млад.

И все это возглавляли все те же — не уехавшие почему-то в отпуск. И, похоже, именно поэтому многие настоящие соратники Бориса Немцова на этот марш просто не пришли. Михаил Конев, например, ходил только на кладбище и к месту гибели политика.

"Сейчас, к несчастью, этому мероприятию пытаются придать политическую окраску. И я абсолютно не понимаю, почему. Ведь мы не можем знать, что Борис бы думал о тех требованиях, которые сейчас выдвигают организаторы протеста. Если говорить, например, о поправках в Конституцию, то, на мой взгляд, он бы мог одобрить многие из них. Разве плохо, что в Конституции закрепляются социальные гарантии, права граждан? Разве плохо, что более открытой становится процедура отрешения судей от должности, она будет проходить через парламент? Разве плохо, что убирается слово "подряд" из президентских сроков? Разве плохо, что чиновникам запретят хранить финансы за рубежом и грабить здесь и вывозить деньги? На мой взгляд, Борис бы поддержал эти инициативы", — считает Конев.

Но тем, кто шел по Бульварному кольцу, все это было, кажется, совсем не интересно. Они угрожали полиции и хвастались, что помогают организации, признанной террористической в десятках государств. Впрочем, такое в эфир попадало случайно.Западные СМИ, например, снимали совсем другое — громкие лозунги и удачные ракурсы.

Большая часть кадров, которые потом появляются в СМИ и призваны показать масштаб мероприятия, сделаны с этой точки на Рождественском бульваре. Именно здесь многочисленные фотографы, корреспонденты и телеоператоры, в том числе, конечно, иностранные, и поджидают участников акции. Дело в том, что с этого ракурса, когда снимаешь узкий бульвар сверху вниз, совершенно не важно, сколько на самом деле людей в колонне. Фотографии и видео получаются такими, что кажется, будто вся Москва вышла на улицы.

Вот эти кадры: разве можно усомниться, что здесь десятки тысяч? На самом деле через рамки металлоискателей, которые стояли перед отправной точкой шествия, прошли чуть более восьми тысяч человек. Но активисты оппозиционных движений считали по-своему.

Акция обошлась без эксцессов — полицейские лишь наблюдали на маршем и следили, чтобы участники не мешали автомобилям на соседних улицах. Дороги, которые были перекрыты почти всю первую половину дня, открыли сразу после окончания акции. Фактически парализованный на несколько часов центр Москвы снова зажил обычной жизнью выходного дня.

Ранее по теме

Сейчас

20:41

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

20:35

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

19:43

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

18:41

Коронавирус добрался до Эквадора

17:34

Стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

16:29

США и "Талибан" подписали мирное соглашение

16:25

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

18 минут назад
Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

59 минут назад
Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

1 час назад
Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

40 минут назад
Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

54 минуты назад
Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

1 час назад
Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

3 часа назад
У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

50 минут назад
Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

12 минут назад
В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

1 час назад
Турция открыла для мигрантов двери в Европу

Турция открыла для мигрантов двери в Европу

3 часа назад
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

2 часа назад
Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

2 часа назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

4 часа назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

28.02.2020 14:47
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

23 минуты назад
"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

30 минут назад
Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

1 час назад
Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

1 час назад
Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

1 час назад
Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

2 часа назад
Коронавирус добрался до Эквадора

Коронавирус добрался до Эквадора

2 часа назад
Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

2 часа назад
"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

3 часа назад
Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

3 часа назад
Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

3 часа назад
Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

3 часа назад
Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

3 часа назад
Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

3 часа назад
Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

4 часа назад
Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

4 часа назад
Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

4 часа назад
Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

4 часа назад
Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

4 часа назад
Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

5 часов назад
Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

6 часов назад
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

10 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку