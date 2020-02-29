Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Россиянка Татьяна Иванова стала обладательницей серебряной медали общего зачета Кубка мира по санному спорту. Это стало известно после того, как в немецком Кенигзее состоялся заключительный этап турнира.

Иванова перед заключительным этапом Кубка мира лидировала в генеральной классификации, однако в Кенигзее она заняла шестую строчку и пропустила вперед немку Юлию Таубиц, которая на этапе финишировала второй.

В итоге, победителем Кубка мира стала Таубиц, набравшая итоговые 965 очков. Следом за ней расположилась Иванова с 957 очками, а замкнула пьедестал еще одна россиянка Виктория Демченко, набравшая 722 балла.