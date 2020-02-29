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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 1 час назад

29 февраля 202019:12

Соглашение между Вашингтоном и "Талибаном": суть и комментарии

AP Images

Вашингтон не будет вмешиваться во внутренние дела нового исламского правительства Афганистана, следует из текста соглашения, подписанного между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).
В нем указывается, что в результате межафганских переговоров в стране будет сформировано новое правительство, а Штаты не будут вмешиваться во внутренние дела страны.

При благоприятном стечении обстоятельств и после обмена пленными (США должны освободить 5000 пленных талибов, а движение "Талибан" — 1000) межафганский диалог может начаться 10 марта. Место проведения диалога еще не выбрано. Несколько стран предложили свои площадки, в частности, Норвегия, Германия, Узбекистан и Индонезия, сообщил представитель радикального движения "Талибан" Сухель Шахин.
В ответ "Талибан" обязуется не допустить в стране "действий, которые наносят ущерб безопасности Соединенных Штатов и их союзников". Сотрудничество с такими группировками – например, Аль-Каидой (запрещена в России) – "Талибан" также прекращает.

Вашингтон в свою очередь пересмотрит санкции против "Талибана". Движение будет выведено из-под санкций к лету 2020 года. Союзнические войска выведут из Афганистана в течение 14 месяцев. В ближайшие месяцы численность американского контингента в Афганистане сократится до 8600 человек. Пропорционально уменьшится численность войск коалиции и союзников. Дональд Трамп после подписания соглашения заявил, что США работают над тем, чтобы, наконец, прекратить самую длительную войну США и вернуть солдат домой.

Однако если документ не будет исполняться афганской стороной, Вашингтон без колебаний разорвет соглашение, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер.

Вашингтон запросит у Совбеза ООН признания и одобрения мирного соглашения с движением "Талибан". В данный момент Организация объединенных наций призывает стороны внутриафганского диалога оперативно начать подготовку к переговорам и сформировать представительную группу переговорщиков.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов считает, что мирное соглашение между США и "Талибаном" имеет непосредственное значение для безопасности России. Оно открывает путь для дальнейших шагов по прекращению войны и продвижению национального примирения, которое и должно поставить точку в гражданской войне в Афганистане цитирует Кабулова ТАСС.

По данным Кабулова, несмотря на то, что место проведения межафганских переговоров еще не определено, сами талибы хотели бы, чтобы переговоры прошли в Москве: "Им понравилось, как в Москве провели встречи межафганского диалога, предоставили им возможность самостоятельно обсуждать свои проблемы"

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