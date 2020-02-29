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29 февраля 202020:38

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Global Look Press

Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. Привилегия распространяется и на жителей герцогства, и на гостей.

Согласно решению коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, плата за проезд в автобусах, трамваях, поездах отменяется.

Такая щедрость властей вызвана острейшей проблемой пробок на дорогах Люксембурга. В герцогстве проживает 614 тысяч человек, из них 110 тысяч – в столице. Но сотни тысяч приезжают в город Люксембург на работу из соседних государств. И движение останавливается.

Стоимость проекта составит 41 миллионов евро в год, их возместят за счет налогов. Как замечают критики, название не значит, что за бесплатный транспорт никто не платит.

Ранее в Люксембурге был бесплатный проезд для учащихся. В столице Эстонии Таллине действует бесплатный проезд для горожан. Северный французский город Дюнкерк в 2018 году отменил плату за билеты в автобусах и трамваях, передает ТАСС.

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