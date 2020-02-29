В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В США зафиксирован первый случай смерти человека, заразившегося новым коронавирусом COVID-19. Он скончался в штате Вашингтон.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления здравоохранения штата, случай имел место в округе Кинг, на территории которого находится город Сиэтл. О личности умершего ничего не говорится.

Ранее американские власти проинформировали, что в США новым коронавирусом заразились 62 человека. На территории страны зафиксированы минимум три случая передачи вируса от человека к человеку.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в субботу, что умерла гражданка США, заразившая новым коронавирусом, еще четыре человека на территории страны находятся в тяжелом состоянии. По словам президента, речь идет о женщине в возрасте от 50 до 60 лет.

Администрация Трампа рассматривает возможность введения въездных ограничений на границе с Мексикой, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Сейчас в Мексике подтверждены три случая заражения коронавирусом.

Трамп заявил 28 февраля, что американское правительство не исключает введения в ближайшее время временных ограничений на въезд в США для граждан ряда стран, где фиксируются значительные темпы распространения коронавируса.

Ранее был введен временный запрет на въезд в страну почти для всех иностранцев, побывавших в последнее время в Китае. Исключение было сделано для членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет постоянный вид на жительство в стране.