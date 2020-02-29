В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.

В правоохранительных органах сообщили, что все задержанные будут проверены на наркотики, передает ТАСС.

На месте массового задержания в настоящее время работают полицейские, которые опрашивают персонал заведения.