"Бостон" без труда разобрался с "Айлендерс"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нью-Йорке. "Нью-Йорк Айлендерс" принимал лидера Восточной конференции "Бостон Брюинз" и проиграл 0:4.

"Островитяне" ничего не смогли противопоставить гостям. "Брюинз" забросили две шайбы в первом периоде, две – в третьем. В итоге убедительная победа "Бостона" 4:0. Один гол на счету лидера бомбардирской гонки Давида Пастрняка.

Ворота "Айлендерс" защищал Семен Варламов, который справился с 25 бросками из 29.