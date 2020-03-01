1 марта 202001:08

"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Гранадой"

фото: twitter.com/RC Celta

"Гранада" и "Сельта" не смогли выявить победителя в матче 26 тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0. Российский легионер "Сельты" Федор Смолов провел на поле 57 минут.

Федор вышел на поле в стартовом составе галисийцев. Нападающий сборной России нанес два удара по воротам "Гранады" и был заменен. Это был пятый матч Смолов в текущем чемпионате Испании. На счету российского нападающего один гол.

"Сельта" не знает поражений на протяжении четырех туров. Команда Смолова с 25 очками занимает 17 место. У "Гранады" 37 очков и девятая строчка в таблице.

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