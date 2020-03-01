Неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвинили их в предательстве Родины.

Об этом сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Нападавших Симоньян назвала "упырями". Она заметила, что нападали не одиночки, а организованные группы в составе около десяти человек.

Сайт Sputnik Турция сообщил, что нападавшие пытались выломать двери в квартирах их сотрудников, выкрикивая националистические лозунги, оскорбления и угрозы. По словам пострадавших, нападавшие скандировали лозунги "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

Бандиты скрылись до прибытия полиции.