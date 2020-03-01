Артем Анисимов помог "Оттаве" справиться с "Детройтом"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще четыре встречи. "Оттава Сенаторз" и "Детройт Ред Уингз" смогли выявить сильнейшего только с помощью буллитов, которые лучше исполнили хоккеисты из столицы Канады.

"Детройт" выигрывал 2:0, но "Оттава" сумела отыграться и выйти вперед 3:2. Две шайбы из трех забросил Артем Анисимов. Однако основное время завершилось вничью 3:3. Дополнительные пять минут прошли без заброшенных шайб. Буллиты лучше исполнили "сенаторы", причем точный бросок удался Анисимову. На счету Артема 15 голов и 5 результативных передач.

"Колорадо Эвеланш" выиграл в гостях "Нэшвилл Предаторз" 3:2. У победителей две минуты штрафа получил нападающий Валерий Ничушкин. Также двухминутное удаление заработал форвард "Каролины Хэррикейнс" Андрей Свечников, а его команда проиграла на выезде "Монреаль Канадиенс" 3:4. Победная шайба была заброшена в дополнительном периоде. "Торонто Мэйпл Ливз" на своей площадке был сильнее "Ванкувер Кэнакс" 4:2.