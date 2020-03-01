Турецкую границу с ЕС пересекли почти 50 тысяч мигрантов

Почти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с Евросоюзом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открывает путь для сирийских беженцев в Европу, потому что больше не в состоянии их сдерживать, передает "Россия 24".

Сейчас основной поток идет через провинцию, которая граничит с Грецией и Болгарией. Там уже усилили контроль на границе.