"Сент-Луис" выиграл у "Далласа" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя встречами. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" в серии буллитов победил "Даллас Старз" 4:3.

"Блюзмены" выигрывали 3:1, но Денис Гурьянов отыграл одну шайбу и подарил "звездам" шанс на спасение. Гости заменили вратаря Антона Худобина полевым игроком и сравняли счет – 3:3. Дополнительное время победителя не выявило, а в буллиты лучше выполнили хоккеисты "Блюз" – 1:0.

Денис Гурьянов забросил свою 20 шайбу в чемпионате. Также на его счету 9 голевых передач. Одноклубник Гурьянова Александр Радулов не реализовал послематчевый буллит. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 26 бросков.

"Аризона Койтос" проигрывала на своем льду "Баффало Сэйбрз" 0:2. Но затем "койтоты" забросили пять шайб. В итоге победа "Аризоны" 5:2.