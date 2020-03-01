На парламентских выборах в Словакии победили центристы

Смена политического курса в Словакии. На парламентских выборах победу одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности", сообщает "Россия 24".

Их основные конкуренты — социал-демократы, которые возглавляли правительство последние 8 лет, уже официально признали поражение и объявили, что перейдут в оппозицию, если их не пригласят участвовать в коалиции.

Центристы набрали около 25 процентов голосов, опередив социал-демократов на 6 процентов.