Коронавирус: как с ним справляются на Ближнем Востоке

Режим чрезвычайной ситуации ввели власти американского штата Вашингтон. Накануне там зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусом. Решение губернатора позволит штату запрашивать у федеральных властей дополнительные средства, а также привлекать Национальную гвардию США. Всего в мире коронавирусом заразились около 87 тысяч человек, из них 80 тысяч в Китае.

Коробки с масками и буклеты с советами, как защититься от коронавируса. Группа иракских медиков прибыла в лагерь беженцев на севере страны, чтобы рассказать местным жителям о профилактике заболеваний. Проживает здесь 16 тысяч человек. И больница на всех одна.



"Мы успокаиваем людей и даем советы по мытью рук и поддержанию гигиены. Советуем не собираться в толпы, держаться подальше от животных и носить маски. Прикрывать рот, когда они чихают. Но самое главное — это ручная стирка, мытье рук с мылом и горячей водой", — говорит руководитель группы повышения осведомленности Муавия Йезддин.



Условия проживания в лагере едва ли можно назвать стерильными. Только что постиранное белье соседствует с помойкой.



"Честно говоря, мы очень боимся, что коронавирус дойдет до нас. Мы просим привезти нам предметы гигиены, потому что туалеты у нас не чистые. Мы хотим чистую и дезинфицированную воду. Мы все здесь напуганы", — говорит жительница лагеря беженцев Хедия Бакир.



И если в Ираке начала эпидемии только боятся, в соседнем Иране она уже достигла куда больших масштабов.



"В общей сложности за последние 24 часа было подтверждено по меньшей мере 205 случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, из них человек девять погибли. Общее количество подтвержденных случаев с первого дня до нынешнего момента составляет 593", — говорит пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.



Коронавирус практически остановил жизнь в Иране. Жители стараются не выходить из дома лишний раз. Владельцы бизнеса жалуются на резкое падение прибыли.

"Наши продажи упали в десять раз. У нас гораздо меньше клиентов, чем было раньше. Я говорю не только о своем собственном бизнесе. В силу характера моей работы у нас есть контакты с людьми из других компаний, и мы слышим то же самое от всех. Наши друзья, которые снабжают нас ежедневными материалами, также жалуются на резкое падение продаж", — говорит владелец кафе Шахаб Шоджаи.



Вагоны метро, обычно загруженные в час-пик, сейчас едва ли заполнены наполовину. Очереди разве что в аптеку.



"Министерство здравоохранения не было подготовлено должным образом, но сейчас оно, похоже, взяло себя в руки и объединило производителей масок и дезинфицирующих средств, чтобы поставлять их нам по официальным и надлежащим каналам. Они должны были начать это с сегодняшнего дня, и мы надеемся, что в ближайшие дни сможем продавать маски и дезинфицирующие средства людям по их реальной цене", — говорит фармацевт доктор Пейман Мансури.



А в эпицентре заболевания ситуация улучшается с каждым днем. Медики Поднебесной успешно вылечили уже больше половины заболевших. Улучшения признают и во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы видели доказательства из Китая, что этот вирус можно обуздать. Поэтому нельзя сказать, что будущее этой эпидемии находится в руках вируса. Она в наших руках", — говорит исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



Врачи стараются держать пациентов в тонусе. В больницах по утрам проводят общую зарядку. Медсестры каждый день находят новые способы развеселить больных. Иногда танцами, иногда творчеством.

"Видя эти забавные рисунки, созданные нами, пациенты заряжались оптимизмом. Они были удивлены. Хорошее настроение помогает вылечить болезнь", — говорит сотрудник группы медицинской поддержки из провинции Ляонин Лю Чэньси.



Однако вне Китая в скорое избавление от вируса верят пока с трудом. За минувшую ночь за пределами страны зафиксировали больше 6 тысяч инфицированных. И это число только продолжает расти.