В Армении выявлен первый случай коронавируса, в Австралии - первая жертва

Глава системы здравоохранения штата Западная Австралия сообщил о первой жертве коронавируса, передает РИА Новости.

В австралийском городе Прет скончался 78-летний австралиец, прибывший с лайнера Diamond Princess. Мужчина находился в изоляции в больнице, где скончался.

В настоящее время в Австралии насчитывается 25 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Тем временем премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Заболевший — 29-летний мужчина, который прибыл с женой 28 февраля на самолете из Ирана.

Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире, по информации ВОЗ, составляет свыше 85,4 тысячи человек.