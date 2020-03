Рафаэль Надаль в третий раз выиграл теннисный турнир в Акапулько

Второй номер мирового рейтинга ATP Рафаэль Надаль стал победителем теннисного турнира в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого составляет свыше 1,8 миллиона долларов. В финале испанец обыграл американца Тейлора Фрица.

33-летнему Надалю понадобилось провести на корте 1 час 15 минут, чтобы победить соперника из США. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Рафаэля. Отметим, что соперники впервые встречались друг с другом, соответственно вторая ракетка мира повел в личных встречах (1:0).

