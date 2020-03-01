Малкин не спас "Питтсбург" от разгрома "Сан-Хосе"

Американский хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" потерпел разгромное поражение в регулярном чемпионате НХЛ от "Сан-Хосе Шаркс". "Пингвины" проводили матч в гостях и проиграли его со счетом 0:5.

Победу "Шаркс" принесли точные броски Эвандера Кейна, Тимо Майера, Йоэля Келльмана , Логана Кутюра и Джон Торнтона. Не спас "Питтсбург" от поражения и российский нападающий Евгений Малкин, проведший на льду 15 минут 33 секунды.

Для "пингвинов" это поражение в стало шестым подряд в НХЛ. Предыдущая победа клуба датируется 19 февраля, когда Малкин сотоварищи обыграли "Торонто Мэйпл Лифз" (5:2). После этого матча "Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции, имея в своем активе 80 очков.

"Сан-Хосе" выиграл второй матч кряду. С 60 баллами "акулы" занимают 14 место на Западе.